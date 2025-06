Тръмп навлиза в бизнеса с мобилни услуги: Пуска златен телефон (СНИМКА)

Бизнесът на американския президент Доналд Тръмп стартира нова услуга. Организацията "Тръмп", управлявана от синовете му, заяви, че планира да продава златист смартфон, произведен в Съединените щати. Цената на телефона ще е 499 долара. Ще се предлага и мобилен план срещу месечна такса от 47,45 долара - препратка към баща им, който е бил 47-ият и 45-ият президент на страната. Той ще включва 5G, неограничени разговори, защита на устройството и дори телемедицина. Предвидени са и безплатни международни разговори за американски военни.

Устройството Trump T1, със златист корпус - вече е достъпно за предварителна поръчка. Пускането му на пазара е планирано за август.

Trump’s answer to the iPhone: the Trump T1 is coming



The Trump Organization is launching its own mobile network and smartphone. For $50 a month, the plan promises 5G, unlimited calls, device protection, and even telemedicine. It also includes free international calls for U.S.… pic.twitter.com/8PAyhOCCUB