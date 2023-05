Американец се обади от затвор в Русия на CNN, за да настоява за освобождаването му

"Оставам позитивен и уверен всеки ден, че колелата се въртят", каза той пред новинарската мрежа. "Просто ми се иска да се обърнат малко по-бързо."

Случаят на Уилън привлече голямо внимание по времето, когато САЩ настояваха за освобождаването на баскетболната звезда Бритни Грийнър миналата година. Имаше надежди, че двамата могат да бъдат освободени заедно, но сделката, която Вашингтон договори през декември, беше единствено размяната на Грийнър за известния руски търговец на оръжие Виктор Бут.

Getty Images/Бритни Грийнър

Американските преговарящи не успяха да осигурят освобождаването на Уилън едновременно с това на Грийнър – подобно на случая с бивш американски морски пехотинец, Тревър Рийд, който беше разменен през април 2022 г. при друга размяна един срещу един.

Името на Уилън се появи отново докато администрацията на Байдън се опитва да осигури освобождаването на Евън Гершкович, репортер на Wall Street Journal, който беше арестуван през март и обвинен в шпионаж. Уилън сподели пред CNN в неделя, че е силно разтревожен, че може отново да остане в Русия, ако се договори сделка за Гершкович.

"Това е изключителна тревога за мен и моето семейство", каза той пред CNN, добавяйки: "Чувствам, че животът ми не трябва да се смята за по-малко ценен или важен от други, които преди са били търгувани."

