Освободеният от САЩ оръжеен търговец влезе в ултранационалистическа руска партия

Този понеделник Леонид Слуцки написа в "Телеграм", че "партийната карта на Либерално-демократическата партия" е била "лично връчена" на Бут. "Сигурен съм, че Виктор Бут - волеви и смел човек - ще заеме достойно място в нея. Добре дошъл в нашите редици!", добави той в публикация, която включваше снимка на двамата мъже.

Основана през 1991 г., ЛДПР изповядва твърда, ултранационалистическа идеология, която изисква Русия да завладее отново страните от бившия Съветски съюз. Тя е един от най-яростните поддръжници на инвазията в Украйна, като често призовава за по-строг подход от страна на Москва.

През последните години партията заема второстепенна роля в политическата система на Русия, но представлява символична опозиция на управляващия блок "Единна Русия" на Владимир Путин. В същото време обаче по повечето въпроси ЛДПР остава в съюз с Кремъл.

Ултранационалистическата формация има история на привличане на противоречиви личности в руската политика, като нейният основател и дългогодишен лидер Владимир Жириновски си спечели репутацията на политически шоумен със скандалните си прояви и ексцентрично поведение преди смъртта си през април 2022 г.

През 2007 г. за депутат от ЛДПР бе избран Андрей Луговой - бивш агент на КГБ, издирван във Великобритания за убийството на бившия руски шпионин Александър Литвиненко през предходната година.

Бившият военен министър на т.нар Донецка народна република Игор Гиркин (Стрелков), който бе осъден задочно на доживотен затвор за сваляне на полет MH17 и за убийство на 298 души, коментира новината за присъединяването на Бут към ЛДПР. „Л*йно при л*йно отива“, написа той в социалните мрежи.

