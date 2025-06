Атентати срещу демократи в САЩ: Фалшив полицай действа по списък, вицето на Харис е бил цел (ВИДЕО)

Точно когато в САЩ започват невиждани протести срещу американския президент Доналд Тръмп, ужасяващи новини за убит и ранен представител на местната власт. Мелиса Хортман, бивш председател на Камарата на представителите в Конгреса на щата Минесота, както и съпругът ѝ Марк са били застреляни – при това в дома им в Чаплин, близо до град Минеаполис. Новината беше потвърдена от губернатора на Минесота Тим Уолц (кандидат за вицепрезидент на САЩ като политическа двойка с Камала Харис) , предаде ABC.

Хортман и сега беше действащ конгресмен, от Демократическата партия. Според Уолц, първоначалните данни за убийството сочат политически мотив. Полицаи, които са пристигнали при дома на Хортман, са засекли заподозрян – мъж, облечен в полицейска униформа, който е носел дори бронежилетка и явно фалшива значка, имал е дори Тейзър. На всичкото отгоре, заподозреният е дошъл с фалшива полицейска кола, с включени сигнални светлини. Фалшивият полицай е стрелял по истинските и е успял да се измъкне след кратка престрелка, като се счита, че е избягал пешком.

Шокиращо, във фалшивата патрулка е намерен списък с имената на други политически лица – явно стрелецът е щял да действа по него. Името на губернатор Уолц също е било в списъка, както и щатският конгресмен-републиканец Илхан Омар, щатският сенатор Тина Смит и главният прокурор на Минесота Кийт Елисън. Една от версиите, по които върви разследването, е дали убиецът не е мотивиран от екстремистки възгледи по въпроса с абортите.

Още: "Вицето на Камала Харис атакува Тръмп на първия си митинг": Подиграва се с американските закони

И още – щатският сенатор от Минесота Джон Хофман, също демократ, както и съпругата му Ивет са били простреляни. Двамата са приети в болница в критично състояние. Уолц коментира, че е настроен предпазливо оптимистично, че двамата ще оцелеят. Хофман и съпругата му са простреляни в Бруклин Парк, само на няколко километра от Чаплин, където са убити Хортман и съпругът ѝ.

Протестите срещу Тръмп започнаха

Междувременно, в САЩ започнаха и протетите срещу американския президент Доналд Тръмп. Очаква се днес, 14 юни, да има протестни събития в 1800 града. Също днес, във Вашингтон, има военен парад за 250 години история на американската армия. Пак днес, Тръмп има рожден ден – става на 79 години.

Mass protests sweep the US ahead of Trump’s military parade and birthday. Thousands hit the streets in NYC, Chicago, Washington, Atlanta, and more, rallying against militarization and the "cult of personality." pic.twitter.com/4pkdBqw6jN — WarTranslated (@wartranslated) June 14, 2025

Meanwhile, protests have started in major cities of the US against Trump's policies.



Trump will hold a military parade in Washington in the coming hours. pic.twitter.com/ZTbHlVltSX — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Meanwhile, protests have started in major cities of the US against Trump's policies.



Trump will hold a military parade in Washington in the coming hours. pic.twitter.com/ZTbHlVltSX — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Още: Съдия забрани на Тръмп да разполага войници в Лос Анджелис