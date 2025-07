След земетресението в Камчатка: Цунами достигна САЩ и Япония (ВИДЕА)

След мощното земетресение край бреговете на Камчатка вълните от цунамито стигнаха бреговете на Япония - на сушата бяха изхвърлени няколко кита. По данни на метеорологичната служба на Япония цунами се очаква в най-малко осем префектури, вкл. в централните и северо-източните райони. Прогнозираната максимална височина на цунамито достига 3 м. Възможни са нееднократни удари на вълните.

Страховито земетресение и цунами удариха Русия, Япония и Хавай (ВИДЕО)

Предупреждение за възможно цунами има в американските щати Калифорния и Орегон. Предупреждение за цунами беше издадено и в американския щат Хавай, предаде Асошиейтед прес. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами към Националната метеорологична служба казаха, че земетресението е предизвикало цунами, което може да причини щети по крайбрежието на всички хавайски острови. Предупреждението е взето много насериозно - вече има задръствания от хора, които гледат да се отдалечат от зоните, които неизбежно ще понесат удар.

URGENT: People in Maui, Hawaii are trying to escape the tsunami and are BEGGING Oprah to open the private road on her property.

She’s reportedly still refusing.

In a crisis, blocking an escape route is inhumane.#Tsunami #Maui #Oprah #LetThemOut pic.twitter.com/JeqeVwDcyS