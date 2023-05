Байдън е поискал от Ердоган да се откаже от възраженията си срещу Швеция (ВИДЕО)

Стана ясно, че по време на разговора Ердоган е повторил желанието на Анкара да закупи изтребители F-16 от Съединените щати. От своя страна Байдън е изразил желанието на Вашингтон Анкара да се откаже от възраженията си срещу влизането на Швеция в НАТО.

Поводът за разговора е победата на Ердоган на президентските избори в Турция, които се проведоха в неделя. Американският президент се обадил на Ердоган, за да го поздрави.

„Говорих с Ердоган. Поздравих Ердоган. Той все още иска да работи по F-16. Казах му, че искаме сделка с Швеция, така че нека да го направим. И така ще се свържем отново“, каза Байдън. ОЩЕ: След вота в Турция: Ердоган призовава за "единство и солидарност"

President Joe Biden says he spoke to Turkey’s President Tayyip Erdogan about Ankara's desire to buy F-16 fighter jets from the US and Sweden’s NATO bid https://t.co/zN0KK6iZVC pic.twitter.com/2x2aVLwpta