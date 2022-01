Байдън си взе и котка в Белия дом

„Добре дошла в семейство Байдън, Уилоу!“, написа Байдън в социалната мрежа, споделяйки снимка на двегодишната зеленоока сиво-бяла котка. Това ще е първата котка, която ще обитава Белия дом след пауза от цели десет години и по-точно след последния котешки обитател на знаменитата сграда – котката Индия, принадлежала на бившия президент на САЩ Джордж Буш.

Според говорителя на първата дама Джил Байдън, първата среща на президентското семейство с Уилоу се е случила през 2020 г. в Пенсилвания, когато животното прекъснало предизборната реч на Джо Байдън, като скочило на сцената.

"Уилоу се настани в Белия дом с любимите си играчки, лакомства и много нови места за изследване и помирисване", заяви прессекретарят Майкъл Лароса, пред Асошиейтед прес.

През декември семейство Байдън си осинови и немска овчарка на име Командер, която им бе подарена от роднини. Байдън отглежда и още едно куче на име Майор.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr