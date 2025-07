Тръмп: "Путин не иска да спре и ме разочарова, ще говоря със Зеленски" (ВИДЕО)

Доналд Тръмп явно най-накрая осъзна, че руският диктатор Владимир Путин няма никакво намерение да прекрати агресивната си война в Украйна, чието начало постави през февруари 2022 г. Републиканецът призна, че е "разочарован" след телефонния си разговор със стопанина на Кремъл, продължил около час на 3 юли, и обяви, че в петък ще разговаря с украинския лидер Володимир Зеленски. "Утре рано сутринта ще разговарям с президента Зеленски и съм много разочарован от разговора, който проведох с президента Путин", бяха думите му пред журналисти в Айова.

Още: "Имам повече власт": Тръмп шикалкави за оръжието за Украйна и си призна как не прави нищо с Путин (ВИДЕО)

Тръмп каза за Путин, цитиран от Newsweek: "Не мисля, че той е там (има предвид на една и съща страница с него за мир, бел. ред.). Не мисля, че е там, и съм много разочарован. Просто казвам, че не мисля, че той иска да спре, и това е твърде лошо".

Trump said he plans to speak with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday and expressed disappointment after his recent conversation with Vladimir Putin. According to Trump, Putin showed no signs of wanting to end the war and seemed disengaged, which he called deeply… pic.twitter.com/sux2zpS7TP