Байдън в ирландски пъб: "Да се чудиш защо някой би искал да си тръгне" (СНИМКИ)

Той посети пъб в графство Лут по време на визитата си в Ирландия и заяви, че посещавайки района, който неговият прадядо е напуснал, за да замине за Америка, "се чувства като у дома".

ОЩЕ: "Най-ирландският президент на САЩ": Защо Ирландия е толкова важна за Байдън?

Пред кръчмата президентът се снима със събралото се множество. "Когато си тук, се чудиш защо някой би искал да си тръгне", каза той на хората, цитиран от кореспондента на The Washington Post за Белия дом Мат Вайзър.

Joe Biden, in peak form, outside a pub in Dundalk, Ireland.



“When you’re here you wonder why anyone would want to leave,” he told a crowd inside. pic.twitter.com/uuC4SIBzn0