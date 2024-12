Байдън заспа на среща с африкански лидери в Ангола (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън заспа по време на среща с африкански лидери, съобщи британският в. "Телеграф".

82-годишният политик изглеждаше уморен на среща на върха в Ангола, която се проведе с анголския президент и колегите му от Замбия и Демократична република Конго.

По време на речта на Филип Мпанго, вицепрезидент на Танзания, Байдън затвори очи и сложи ръка на лицето си, след което изглежда заспа. Малко-по късно се събуди за секунди, преди отново да затвори очи.

Joe Biden fell asleep while African leaders were giving him commendations. pic.twitter.com/93EVr0AREr