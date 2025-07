Наводненията в Тексас: Расте броят на загиналите, десетки са в неизвестност (ВИДЕА)

Расте броят на загиналите при наводненията в Тексас, като той достигна 51 души, съобщиха властите. Десетки хора остават в неизвестност. Само в окръг Кър е потвърдена смъртта на 43 души, сред които 15 деца, както съобщи по-рано шериф Лари Лейта. Впоследствие дойдоха информации за още осем загинали в близки окръзи. Властите още не са казали колко точно хора са в неизвестност. Ясно е само, че липсват 27 непълнолетни от лагера "Мистик".

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa