Белият дом: Пълномащабната война между Израел и Хизбула не е неизбежна (ВИДЕО)

Правителството на САЩ вярва, че "всеобхватна война" между Хизбула и Израел не е неизбежна, предаде BBC.

Прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер каза пред репортери, че президентът Джо Байдън „вярва, че може да бъде избегнато“.

Белият дом смята, че дипломатическото решение на конфликта е постижимо, което ще позволи на ливанските и израелските цивилни да се „върнат в домовете си“ и да живеят в безопасност.

"Тъй като трябва да продължим да сме оптимисти, мисля, че е важно да има дипломатическо решение. Не искаме да видим ескалация, не искаме да видим тотална война“, подчерта Жан-Пиер.

