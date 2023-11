„Беше повече от змия“: Заловиха огромен питон във Флорида (ВИДЕО)

Това е вторият най-тежък, хващан някога в щата. „Беше повече от змия, беше чудовище“, каза природозащитникът Майк Елфенбейн. ОЩЕ: 5-метров питон изненада неприятно цяло семейство (ВИДЕО)

Питоните са пренесени от Югоизточна Азия във Флорида през 70-те години на миналия век чрез търговия с домашни любимци. Инвазивните хищници бързо се разпространяват в екосистемата на Евърглейдс и се смята, че са отговорни за 90% спад в популацията на местните бозайници. ОЩЕ: Тигров питон живее в кабинета на директора на зоопарка в Добрич

"It was more than a snake, it was a monster": A 198-pound Burmese python was captured in Ochopee, Florida and was recorded as the second-heaviest ever caught in the state. https://t.co/ZZK6Zgx6oY pic.twitter.com/wJBBOt8zz6