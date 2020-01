Бившият съветник по сигурността на Тръмп може да му създаде проблеми с импийчмънта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналия август е информирал бившия съветник по сигурността Джон Болтън за желанието си да продължи да "замразява" военната помощ на Украйна, докато местните власти не му помогнат при разследването на неговия съперник Джо Байдън и други демократи, пише The New York Times, позовавайки се на неиздадената книга на Болтън.

Тръмп стана третият американски президент в историята, който бе подложен на процедура на импийчмънт. Демократите твърдят, че Тръмп е забавил гласуваната от Конгреса финансова подкрепа за Украйна, опитвайки да накара Киев да разследва бившия вицепрезидент Джо Байдън и сина му Хънтър. По този начин Тръмп е надвишил правомощията си, а след това е попречил на Конгреса да разследва, гласи резолюцията за импийчмънт. Тръмп твърди, че е поискал от украинските власти да се борят с корупцията. А какво по същество представлява украинската афера - припомнете си в този материал The New York Times отбелязва, че наскоро Болтън е разпространил чернова на ръкописа си сред свои близки съратници. Той също изпрати е изпратил екземпляр в Белия дом. Книгата дава представа за това, което Болтън би могъл да докладва, ако бъде извикан като свидетел в съдебното заседание за импийчмънт в Сената. Белият дом може да забави издаването на книгата или да зачеркне ключови фрагменти. След излизането на материала на The New York Times, лидерът на демократите в Сената Чък Шумер написа в Twitter: "Болтън има доказателства". Той призова Сената да го извика като свидетел.