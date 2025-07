Тръмп заговори за разследване срещу Мъск: "DOGE е чудовище, което може да го изяде" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че Департаментът за правителствена ефективност (DOGE), който беше оглавяван от Илон Мъск в първите месеци от мандата на републиканеца, може да започне разследване срещу милиардера. Това е най-новата засега индикация, че търпението на държавния глава към главния изпълнителен директор на Tesla се изчерпва. Двамата са в конфликт заради законопроекта на Тръмп, наречен "Big Beautiful Bill" ("Голям, красив законопроект"), който цели да ограничи средствата за здравеопазване и чиста енергия, докато налива пари за антиимиграционните служби.

По официални оценки на Конгреса - мярката би увеличила бюджетния дефицит с 3,3 трилиона долара в следващото десетилетие, ако бъде приета. В момента тя се разглежда от Сената, а Мъск вече се обяви против нея, заявявайки, че би обезсмислила свършената досега работа от него начело на DOGE. Той месеци наред работеше за орязване на правителствените разходи.

През нощта срещу 1 юли Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че може да се наложи DOGE да погледне "добре, внимателно" компаниите на Мъск, включително Tesla и SpaceX. Пред репортери във вторник той подсили думите си.

Може да се стигне дотам, че DOGE да преследва Мъск, каза президентът на САЩ. "Знаете ли какво е DOGE? DOGE е чудовището, което може да се наложи да се върне и да изяде Илон", заяви той, преди да се качи на борда на Marine One.

🚨Donald Trump says he will “take a look” at deporting Elon Musk from the US:



“We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon”pic.twitter.com/XaLIWNmi6c