Британската актриса Таня Фиър изчезна в Лос Анджелис

Фиър, която се появи в епизод от 2018 г. на научнофантастичната драма на Би Би Си „Doctor Who“, била видяна за последно в четвъртък, 9 септември, казват нейните приятели и членовете на семейството й.

Те призовават хората да използват хаштага #FindTanyaFear в социалните мрежи, за да помогнат за събирането на информация за изчезването на 31-годишната актриса.

Мениджърът на актрисата Алекс Коул каза пред Ей Би Си Нюз, че когато я видял за последно преди седмица, тя изглеждала добре.

"Очевидно сме загрижени и [надявам се] ще разберем, че това е просто грешка и ще я открием", коментира той.

Полицейското управление на Лос Анджелис потвърди, че на 9 септември за нея е подаден сигнал за изчезнали лица.

Според акаунта в Twitter @FindTanyaFear , който е описан като управляван от семейството й, за последно актрисата е била видяна в магазин за хранителни стоки.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv