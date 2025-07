Инцидент в Нидерландия: Намушкан е учител (СНИМКА)

На 16 юли вечерта учител е бил намушкан с нож и тежко ранен по време на музикално представление на ученици от начално училище, съобщи нидерландската полиция в изявление в четвъртък. По-късно са арестувани трима заподозрени. 53-годишният учител е бил намушкан с нож, докато се опитвал да се намеси в спор между трима мъже в културния център в Албласердам, съобщи полицията и добави, че много хора са станали свидетели на намушкването и непосредствено след това са им били предложени консултации.

