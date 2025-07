Унгария забрани на трима украински военнослужещи да стъпват на територията ѝ заради смъртта в Украйна на унгарско-украински гражданин с двойно гражданство, тъй като дипломатическите отношения между съседните страни бързо се влошават. Миналата седмица унгарският министър-председател Виктор Орбан обвини украинските власти, че са пребили до смърт мъжа по време на мобилизацията му в украинската армия.

#Hungary has banned three Ukrainian officials from entering the country. All because of the death of Hungarian Jozsef S. in #Ukraine in Transcarpathia, allegedly after being beaten by representatives of the TRC and mobilization. https://t.co/vxsivSATVy

Украйна, която от февруари 2022 г. се бори срещу пълномащабна инвазия от страна на Русия, отхвърли твърдението на Орбан, заявявайки, че мъжът е украински гражданин, който е напуснал военната си част без разрешение и по-късно се е регистрирал в болница, която не е открила следи от физически наранявания, свидетелстващи за насилие.

Украинските официални лица обещаха пълно разследване на смъртта на мъжа, която според тях е била причинена от белодробна емболия. Но Орбан и медиите, свързани с неговото правителство, непрекъснато настояват, че мъжът е бил пребит до смърт от военни вербовчици, въпреки че не предоставят убедителни доказателства, пише "Асошиейтед прес".

Hungary’s decision to ban three Ukrainian military officials from entering its territory is unfounded and absurd. We reject Hungary's manipulations and we will not tolerate such disrespect for our military. Ukraine reserves the right to take appropriate action in response.