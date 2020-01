Бурни ветрове създадоха мегапожар в Австралия, хиляди излязоха на протест (ВИДЕО)

Absolutely huge #climate rally in Adelaide right now and getting bigger by the minute screaming out #ClimateActionNow to ⁦ @ScottMorrisonMP ⁩ and all politicians #auspol #sapol ⁦ @350Australia ⁩ ⁦ @FossilFreeSA ⁩ pic.twitter.com/Lx1RPUgSRy

🇦🇺 Australian Prime Minister @ScottMorrisonMP explains the conditions of the bushfires as wind speeds and temperatures are expected to soar#AustralianBushfireDisaster pic.twitter.com/wDB6t9fV6w — FRANCE 24 English (@France24_en) January 10, 2020

Dried-out creek bursts back to life in New South Wales, Australia pic.twitter.com/7aBz2lIiaK — The Sun (@TheSun) January 10, 2020

Around 150 firefighters battled a fire that burnt through over 300 hectares in strong winds in Baldivis, south of Perth in Western Australia.



An emergency warning is still in place in the area. More @business: https://t.co/b8Ckw96jit #AustralianBushfireDisaster #AustraliaFires pic.twitter.com/lnHDV99fMy — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 10, 2020

U.S. firefighters were greeted with applause as they arrived at Sydney International Airport this week to assist in the battle against raging bush fires in Australia. https://t.co/ELG7BS66l8 pic.twitter.com/GFQK01i9KW — ABC News (@ABC) January 10, 2020

Our thoughts are with Australia 🇦🇺 as the country is currently burning at an alarming rate. The UK is sending

experts to support our Australian friends. #AustralianBushfireDisaster https://t.co/ePkNVa7xIt — UK Embassy Berne 🇬🇧 (@UKEmbassyBerne) January 10, 2020

The devastating fires in southeastern Australia have renewed focus on the dangers that extreme drought and heat can pose to society. @NASAEarth satellite data show smoke spreading high into the atmosphere: https://t.co/JgIvWJSbfp pic.twitter.com/wSycgzpD3C — NASA (@NASA) January 10, 2020

Our thoughts are with Australia 🇦🇺 as the country is currently burning at an alarming rate. The UK is sending

experts to support our Australian friends. #AustralianBushfireDisaster https://t.co/ePkNVa7xIt — UK Embassy Berne 🇬🇧 (@UKEmbassyBerne) January 10, 2020

"Условията днес са трудни", заяви Шейн Фицсимонс, комисар в местна служба за пожарна служба в щата Нов Южен Уелс, след дни на относително спокойствие. "Горещите и сухи ветрове ще се окажат отново истинското предизвикателство."Температурите се повишиха над 40 градуса по Целзий в части от Нов Южен Уелс и съседния Виктория, където вниманието беше съсредоточено върху двата пожара, които се свързваха, за да образуват още едно огнено чудовище. Оказа се, че дългоочакваните дъждове подминаха основните огнища и не помогнаха на бедстващите австралийци."Бедственото положение " бе удължено с 48 часа преди прогнозата в петък за горещи температури и бяха издадени заповеди за евакуация за райони около границата на Нов Южен Уелс и Виктория.Премиерът на Нов Южен Уелс Гладис Береджиклян заяви, че в щата горят над 130 пожара, като малко над 50 все още не са поставени под контрол. А жители заснеха "черни реки", които потекоха в района.На остров Кенгуру в южна Австралия най-големият град беше отрязан, след като пожарникарите се бориха с опасни огнища, принуждавайки някои жители да избягат на местен кей.Продължава международната помощ заради горските пожари в Австралия. Американски пожарникари, които кацнаха в Сидни, за да помагат на австралийските си колеги, бяха посрещнати с аплодисменти на летището.При катастрофалните горски пожари загинаха най-малко 26 души, унищожени са над 2000 домове и са изпепелени 80 000 квадратни километра - площ с големина на Ирландия. Учените от университета в Сидни изчисляват, че при пожарите са убити един милиард бозайници, птици и влечуги.Междувременно НАСА публикува данни как пушекът от пожарите в Австралия се отразяват на атмосферата и навлизат дълбоко в нея.Тежките условия са били подхранвани от продължителна суша и влошени от климатичните промени, като експертите предупреждават, че такива масивни пожари стават все по-чести и интензивни. Австралия преживя най-сухата и най-горещата регистрирана досега година., като през 2019 г. най-високата средна максимална температура от 41,9 градуса по Целзий беше регистрирана в средата на декември. В Сидни и Мелбърн хиляди хора отново излязоха на улицата, за да изискват консервативното правителство на Австралия да направи повече за справяне с глобалното затопляне и намаляване на износа на въглища."Променете политиката, а не климата" се четеше на един плакат, отразявайки все по-разгорещения спор за причината за пожарите. Според изследователите аварийната ситуация с горските пожари е предизвикала онлайн дезинформационна кампания, "безпрецедентна" в историята на страната, с включени ботове, които да прехвърлят вината за пламъците встрани от климатичните промени.