Частен хеликоптер се разби в радио кула в Хюстън, има загинали (ВИДЕО)

Частен хеликоптер се е блъснал в радио кула и се е разбил в американския град Хюстън. Катастрофата е станала снощи.

Избухнал е и голям пожар.

Властите не уточняват колко души са загинали, но на борда на хеликоптера е имало четирима души. Сред жертвите има и дете.

In the US city of Houston, a private Robinson R44 helicopter crashed into a radio tower and toppled over, causing a fire



The crash occurred last night. A child is among the dead.



Authorities did not specify how many people died, but there were four people on board the…