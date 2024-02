Демократите с нова политическа победа над републиканците в Конгреса

Суоци вече обяви, че подкрепа помощния пакет за Украйна от малко над 60 млрд. долара.

Причината за гласуването за нов конгресмен е, че предишният – 35-годишният републиканец Джордж Сантос, беше изхвърлен от камарата. А това стана, защото се оказа, че Сантос брутално е лъгал каква е биографията му. Той влезе в Камарата на представителите като уж първият открито обявил, че е хомосексуален републиканец. Сантос твърдеше, че е син на емигранти от Бразилия, че има висше финансово образование и е работил в Goldman Sachs и Citirgoup. Оказа се, че това са лъжи – The New York Times ги разкри.

Още: С процедурни хватки: Демократите ще опитат да внесат за гласуване помощта за Украйна

Като конгресмен нито една резолюция или законопроект на Сантос не бяха приети – от общо 40, включително най-скандалният – Закон за психическата компетентност на изпълнителната власт тоест препратка към Джо Байдън.

Кевин Маккарти напуска Конгреса на САЩ

Good news. Democrat Tom Suozzi won the New York special election. The stakes: the seat of disgraced Republican Rep. George Santos in the House of Representatives. Suozzi's win reduces the majority that Republicans have in the House. Suozzi supported the bipartisan bill on aid to… pic.twitter.com/WaW5fmvDcK