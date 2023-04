Джил Байдън ще представлява САЩ на коронацията на крал Чарлз III

Байдън каза, че очаква с нетърпение да се срещне с краля в Обединеното кралство „на бъдеща дата“, каза Белият дом, и че съпругата му „очаква с нетърпение да присъства от името на Съединените щати“.

Белият дом каза, че двамата са обсъдили също силата на отношенията между двете страни и приятелството между американския и британския народ.

First lady Jill Biden will represent the U.S. at next month's coronation of King Charles III, Pres. Biden told the royal during a call on Tuesday, White House says.



Biden said he looked forward to meeting with the king in the U.K. “at a future date." https://t.co/QmUHJVaCYU