Две жени са загинали след масовата стрелба в баптистка църква (ВИДЕО)

Две жени са били смъртоносно простреляни в баптистката църква в Кентъки след стрелбата в неделя, съобщи BBC. Стрелбата започна в 11:36 местно време в неделя близо до летище Блу Грас, регионален център в окръг Файет. Началникът на полицията в Лексингтън Лорънс Уедърс заяви на пресконференция, че инцидентът няма връзка с летището. Заподозреният е застрелял полицай по време на проверка за нарушение на правилата за движение, преди да открадне превозно средство и да се отправи към баптистката църква „Ричмънд Роуд“ в Лексингтън, където е открил огън по енориаши, преди органите на реда да го застрелят.

Самоличността на стрелеца ще бъде разкрита, след като бъдат уведомени най-близките му роднини.

On Sunday, July 13, 2025, at 11:35 a.m. in Lexington, KY, Guy House, 44, shot a Kentucky State Trooper near Blue Grass Airport, then carjacked a vehicle and drove five miles to Richmond Road Baptist Church



