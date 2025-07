Украйна разработи проста защита срещу FPV дронове, Естония тества новите си HIMARS (ВИДЕО)

Реалностите на войната в Украйна превърнаха дроновете от всякаква разновиднот в модерното оръжие и новата реалност във военното време. От безпилотни апарати с голям обсег на действие до FPV дронове, летящи на близка дистанция; от камикадзе-машини до бомбардировачи - всичко това се развива и става все по-неизменна част от войната.

Поредно нововъведение - Forbes съобщи, че Украйна е създала нов вид амуниции за защита срещу FPV дронове. Става въпрос за пълнители, с които може да се стреля в серия от куршуми, калибър 5,56 мм - по стандарт на НАТО, които се раздробяват на 5 отделни шрапнела и се разпръскват като ветрило, като така се увеличава шансът целта да бъде поразена. Куршумите са предназначени за леко стрелково оръжие (карабини М4 или Bren) - и осигуряват защита срещу FPV дронове, на дистанция от до 50 метра. Именно този вид безпилотни летателни апарати се превърнаха в едно от най-ефективните оръжия срещу настъпваща пехота.

Разработката е на украинската платформа Brave1. От нея твърдят, че Украйна бърза да произведе достатъчно от специалните куршуми, за да снабди всичките си войници.

Новина и от Естония - новинарският портал ERR съобщи, че за пръв път в историята ѝ страната е провела официални изпитания на американската ракетна система за залпов огън HIMARS. Това е станало след четиримесечна подготовка. Всички ракети са уцелили целите, към които са били насочени - на разстояние 15 километра, а някои от целите са били не по-големи от кофа.

Естония получи 6 системи HIMARS на 30 април, 2025 година - това е част от програма за модернизация на естонската армия. HIMARS вече доказа своята ефективност като страховито оръжие във войната в Украйна.

🇪🇪 HISTORIC EVENT! Estonia tests HIMARS in live-fire drills for the first time



The tests followed four months of intensive training, according to the ERR news portal.



The exercise took place on Saaremaa Island. All rockets hit their sea targets with precision — some of them no… pic.twitter.com/bXCfGLoziY