"Реших проблема с НАТО": Какви ги наговори Тръмп пред Fox News? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "решил проблема с НАТО през миналата седмица". Това заяви държавният глава на Съединетите щати в интервю за Fox News. "Сега всяка страна плаща значително повече пари, като например от 2% до 5%, а и те дори не плащаха два процента, но сега ще плащат пет на сто и това е над един трилион долара годишно", каза Тръмп. Още: Тръмп стовари нови тежки мита върху ЕС и Мексико

