Експлозия на тръбопровод доведе до евакуация близо до Хюстън (ВИДЕО)

Експлозия на тръбопровод в района на Хюстън предизвика евакуации и голям отговор от страна на пожарникарите за борба с пожара в понеделник следобед, съобщи Usatoday.

Експлозията е станала в Диър Парк, град на около 28 мили източно от Хюстън. Според съобщения на местната новинарска станция ABC13 , пожарът се е разпространил на юг под магистрала Спенсър в границите на съседния град Ла Порт, Тексас.

В публикация във Facebook от противопожарната служба на La Porte бе съобщено, че първите екипи са били изпратени на мястото около 9:55 сутринта местно време.

Редица държавни институции изпратиха свои представители на мястото на инцидента в ранния следобед в понеделник. Издадени са заповеди за евакуация и осигуряване на подслон за хората заради изтичането на газ.

❗️Massive explosion has occurred at a chemical plant in La Porte, in the US state of Texas



The local fire department recommends evacuation after gas line explosion. pic.twitter.com/0kCg06bA9T