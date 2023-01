Екзорсисти убиха 4-годишното си дете в Северна Каролина

На сайта на медията стана ясно, че детето е било осиновено, а семейството е имало други деца , които сега са под грижите на Министерството на социалните услуги.

„Това е трагично събитие, което доведе до смъртта на едно скъпоценно дете“, каза шериф Стив С. Хиат в изявление.

Твърди се, че майката е изпратила съобщение на съпруга си часове преди детето да бъде откарано в болницата и е казала, че нещо се е случило с него, докато го е повивала, съобщи станцията, позовавайки се на заповеди за обиск.

A North Carolina couple is accused of performing an amateur exorcism on their 4-year-old son who later died. https://t.co/RdXcoaVkBH