ФБР разследва „целенасочена терористична атака“ в щата Колорадо (ВИДЕА)

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател обяви, че агенцията разследва „целенасочена терористична атака“ в Боулдър, щата Колорадо, предадоха световните информационни агенции. Директорът на ФБР посочи, че агенти и местните правоприлагащи органи са на мястото на събитието и се провежда задълбочено разследване.

Телевизионният канал CBS News цитира очевидци, според които неизвестно лице е нападнало с коктейли „Молотов“ участници в шествие за израелските заложници в ивицата Газа. Припомняме, че шест души пострадаха в град Боулдър, щата Колорадо, когато 45-годишен мъж нападна произраелска демонстрация с коктейли „Молотов“ и викове „Свободна Палестина“, предадоха световните агенции.

"We stand with you, we grieve with you, we are here to help for as long as it takes."@FBI identifies 6 victims injured in the terror attack in Boulder, Colorado, terror as between the ages 67-88🧵 pic.twitter.com/x1BT4GDLTx