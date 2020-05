Фермерите в САЩ в колапс: изхвърлят продукция, убиват животни (ВИДЕО)

Ryan Cranney, a potato grower in Idaho, couldn't find a buyer for his spuds so he dumped them into a pile for the public. He discovered people who visited the pile were full of the best intentions and distributing food to those in need.https://t.co/TAsBEgvn1t — NEWS MAKER (@NEWS_MAKER) April 25, 2020

This farmer had no choice but to dump 30,000 gallons of milk as the coronavirus pandemic wreaked havoc on the supply chain.https://t.co/vMWYfWdwka — USA TODAY (@USATODAY) May 8, 2020

САЩ блокираха резолюция на ООН за пандемията Съединените щати попречиха днес на гласуването в Съвета за сигурност на ООН за резолюция относно пандемията от коронавирус, очевидно по... Прочети повече

USA could RUN OUT OF FOOD - millions lining up @ Food Banks



Yet MILLIONS of pounds of produce - tomatoes in Florida, potatoes in Idaho - rotting in fields.



Why? Trump DID NOT have Food Chain Supply strategy



Yet Trudeau Haters still think Trump doing a better job! #cdnpoli pic.twitter.com/NUKl3y3lv1 — G.T. Lem (@gtlem) April 28, 2020

'Starting early next week, at my order, the USA will be purchasing, from our Farmers, Ranchers&Specialty Crop Growers, $3 bn worth of Dairy, Meat&Produce for Food Lines&Kitchens,' Donald Trump wrote on Twitterhttps://t.co/YTQUtKiGuH — Livemint (@livemint) May 9, 2020

Американските медии публикуват снимки на отчаяни земеделски производители от Минесота, Айдахо, Индиана и други щати, където тонове месо, картофи или стотици хиляди литри мляко се изхвърлят на боклука, а жив добитък се убива поради прекъснатата верига за доставка на храни в страната.Тревожното при тази криза е, че рафтовете на супермаркетите понякога са празни и е трудно да се намерят някои видове продукти, като мая или пилешко месо. Но фермите, откъдето идват продуктите, се сблъскват с факта, че трябва да умъртвяват хиляди от своите животни или да изхвърлят тонове яйца, зеленчуци, плодове и други пресни продукти.Както съобщава ABC, 10 000 отглеждани прасета всеки ден се убиват в Минесота. Причината са затворените фабрики за производство на деликатеси и ниското търсене.„Свинете се отглеждат по строг график. Ако станат по-големи, стават твърде тежки за оборудването и твърде големи за пространството, което заемат във фермата. Ето защо фермерите трябва да ги отстранят и да направят място за нови прасенца. Закритите месопреработвателни предприятия или тяхната намалена активност означават милиони прасенца, които се събират във фермите с недостатъчно количество храна и подслон“, се казва в доклада.Добавя се, че фермерите нямат друг избор, освен да умъртвят тези животни и огромен брой прасета са подложени на това. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече доставките на месо в страната "критична инфраструктура" и прие закон за отбрана, според който националните индустрии, включително хранителната промишленост, с малки прекъсвания в работата за дезинфекция и въвеждане на протоколи за защита, да останат отворени. В щата Айдахо, производственият център на известните американски картофи, стотици тонове от този любим продукт на американците са изхвърлени през април поради намаленото търсене в резултат на пандемията. Активността на картофените ферми зависи преди всичко от поръчките, които получават от хотели, ресторанти или училища. Но епидемията стана причина повечето от тези съоръжения в САЩ да бъдат затворени."С внезапната загуба на търсене и прекъснатата верига на доставките цената на картофите и зърнените култури е спаднала драстично", съобщава „Тайм“. Той добавя, че за земеделските производители това означава едно: от финансова гледна точка да се намали производството и да се изхвърлят съществуващите наличности. Изданието заключава, че това положение е „трагично“, като се има предвид, че 30 милиона американци са без работа, а центровете за безплатна храна са препълнени от хора и търсят нови доставки. Подобна е ситуацията с производството на мляко и млечни продукти. Медиите съобщават, че млечните ферми са принудени да изхвърлят стотици хиляди литри мляко. Преди пандемията търсенето на мляко и млечни продукти в Съединените щати е високо, но вирусът прекъсва веригата на доставки и създава нови пречки в доставката на продукти до супермаркети. Кравеферма в Индиана е била принудена да излее 114 000 литра мляко в своите царевични ниви, или общо три дни производство. Медиите съобщават и за случай с мандра в Мейн, където седмично се изливат почти 1 000 литра мляко, пише още БГНЕС.