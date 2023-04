Грета Тунберг критикува Байдън

„Подкрепата на такъв проект изпраща послание не само към нашето поколение, но и към човечеството като цяло: Бъдещето на нашата планета и настоящото благосъстояние на общностите на първа линия се жертват за краткосрочни икономически изгоди и политическа целесъобразност“, пише екоактивистката в социалната мрежа. ОЩЕ: Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Норвегия

Тунберг е споделила статия на CNN, озаглавена „Мнение: Байдън предава нашето поколение, като дава зелена светлина на проекта Уилоу“.

“The rubber-stamping of such a project sends a message not just to our generation but humanity as a whole: The future of our planet&the present well-being of frontline communities are being sacrificed for short-term economic gain&political expediency.”https://t.co/33eJQBRgNA