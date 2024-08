Харис получи нужната подкрепа, за да e кандидат-президент на Демократическата партия

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис е събрала достатъчно гласове, за да бъде обявена за официалната номинация на Демократическата партия за президент на САЩ. Тя ще се изправи срещу републиканеца Доналд Тръмп през ноември, съобщиха от Националния комитет на Демократическата партия, предаде АФП.

Още: Тръмп обиди Камала Харис и за цвета на кожата (ВИДЕО)

Харис беше единственият кандидат, включен в бюлетината за петдневното електронно гласуване, след като 4000 делегати - обикновени активисти и политици, разпределени по време на първичния процес - подписаха петиции в подкрепа на нейната кандидатура.

"За мен е чест да бъда кандидатът на Демократическата партия за президент на Съединените щати. Официално ще приема номинацията следващата седмица.

Тази кампания е за обединяване на хора, подхранвани от любов към страната, за да се борим за най-доброто от това, което сме", написа Харис в социалната мрежа Х.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



Join us: https://t.co/abmve926Hz