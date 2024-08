Тръмп обиди Камала Харис и за цвета на кожата (ВИДЕО)

Кандидатът на Републиканската партия за президент на САЩ Доналд Тръмп обвини новата си съперничка Камала Харис, че е "станала чернокожа" по предизборни причини, по време на размяна на реплики с афроамерикански журналисти в Чикаго, предаде БГНЕС.

"Тя изведнъж стана чернокожа", каза Тръмп. И продължи: тя беше пълнокръвна индийка и изведнъж се промени и стана чернокожа".

Trump just told the world that KAMALA HARRIS ISN’T BLACK

“I didn’t know she was black… until a number of years ago when she happened to turn black. 🤣😂😂



She was Indian all the way and then all of a sudden she made a… pic.twitter.com/PmTfACv4wl