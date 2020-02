Харви Уайнстийн е признат за виновен от съдебните заседатели

Официално тръгна делото срещу Харви Уайнстийн Съд в Ню Йорк даде началото на процеса срещу бившия кино магнат Харви Уайнстийн, обвинен в сексуални престъпления от десетки жени в кин... Прочети повече

За хищническо сексуално насилие (predatory sexual assault) съдебните заседатели счетоха вината на Уайнстийн за недоказана. По това обвинение той беше заплашен от доживотен затвор. CNN уточнява, чего заплашват до 4 години затвор заради обвинението в изнасилване, и от 5 до 25 за престъпните му действия от сексуален характер. Повече от 80 жени, в това число актриси и модели разказа за посегателство от страна на Уайнстийн.До произнасяне на присъдата Уайнстийн ще бъде в затвора. Припомняме, че първата статия на The New York Times за действията наизлезе на 5 октомври 2017 година и имаше ефекта на бомба. В нея се цитираха разказите на няколко жени, които твърдяха, че са били подлагани на сексуален тормоз от холивудския продуцент и основател на филмовото студио Miramax.Само пет дни след публикуването на статията в The New York Times, New Yorker пусна онлайн дълъг материал, в който се цитираха и други жени, обвиняващи Уайнстийн. Тези две статии, показващи филмовия магнат като сексуален хищник, който се е ползвал с мълчаливото благоразположение и дори съучастие на част от своите приближени и хора от киносредите.Разкритията дадоха смелост на много други жени, станали жертва на положението му на всемогъщ фактор в Холивуд, който може да си позволява всичко, да говорят. Днес над сто жени са свидетелствали срещу Харви Уайнстийн. Не бяха пожалени и други мъже в Холивуд, които също са се възползвали от положението си в киното, медиите, телевизията и политиката, за да упражняват сексуално насилие над жени. Вижте колко ще плати Уайнстийн за сексуален тормоз в