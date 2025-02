Индийски журналист потресе Тръмп, докато САЩ удрят Китай и Русия чрез Индия (ВИДЕО)

"Не мога да разбера и дума" - така американският президент Доналд Тръмп реагира на въпрос на индийски журналист по време на визитата на индийския премиер Нарендра Моди в САЩ. Тръмп е с Моди, докато в Германия тече традиционната ежегодна Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността. Епизодът с индийския журналист обаче е само щипката сол в това, което всъщност опитва да направи американският президент. По-конкретно - да удари в сърцето Китай и Русия.

По време на посещението на Моди, Тръмп отново рекламира инициативата IMEC (търговски коридор Индия - Близкия изток - Европа), която индийският премиер подкрепи. Инициативата в най-общи линии цели създаване на жп линии, пристанища, прокарване на подводни кабели.

"Истинската цел на Тръмп не е Русия, а Китай" - този коментар направи беларуската опозиционна медия NEXTA, припомняйки как Китай опита с новия Път на коприната да преобърне глобалния ред.

Trump struggles to understand Indian journalist’s accent—awkward moment goes viral



Meanwhile, Modi’s visit to the U.S.—where he secured major energy and defense deals—has been a massive blow to Moscow.



🔹 Trump is quietly taking over one of Russia’s largest export markets and… pic.twitter.com/Ulcl7omFkN