Доналд Тръмп може да помилва Пъф Деди: Шансовете са 50 на 50 (ВИДЕО)

Миналата седмица Пъф Деди излезе от федералния съд със смесени новини. Той се отърва от най-сериозните обвинения - трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, но беше осъден по две обвинения, свързани с трафик на хора през границите на щата с цел проституция. Това е напълно достатъчно, за да му се размине сериозна присъда. Но сега? Вътрешни хора, близки до властта, твърдят, че тази история може да приключи с президентско помилване.

Доналд Тръмп, който веднъж нарече Диди "добър приятел", според източници, близки до процеса, обмисля помилване. Един от тях заяви пред NOTUS, че шансовете са "петдесет на петдесет" - не точно сключена сделка, но достатъчна, за да предизвика истински спекулации.

Тръмп вече направи няколко намека. През май, докато течеше процесът срещу Диди, той заяви пред репортери, че никой не е поискал официално помилване, но добави: "Знам, че хората мислят за това."

Trump doesn't close the door on pardoning Diddy and talks about how much Diddy once liked him pic.twitter.com/T1YeRmTgiM