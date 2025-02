"Я, как се е издокарал днес": Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, стана ясно от видеа в социалните мрежи."Я, как се е издокарал днес" каза Тръмп, докато стискаше ръката на Зеленски на входа на сградата. Очаква се двамата лидери да обсъдят усилията за прекратяване на войната и евентуално за подписване на споразумение за добив на полезни изкопаеми. В залата присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други високопоставени фигури от екипа на Тръмп.

"He's all dressed up today": Trump said shaking Zelenskyy's hand on the steps of the White House. pic.twitter.com/zdGeykdqEx

В началото на срещата в овалния кабинет Зеленски показа на Тръмп снимки на пленени украински войници. Той посочи, че не трябва да има "никакви компромиси" с Путин в преговорите за мирно споразумение, предаде BBC. Като показваше на Тръмп снимки на военни жестокости, Зеленски добави: „Мисля, че президентът Тръмп е на наша страна“.

Голяма част от световните агенции обявиха, че не могат да излъчват срещата, тъй като някои не са допускани в Белия дом. Според BBC kяколко десетки репортери, включително фотографи, кацнали несигурно на стълби, са чакали посрещането. "Репортерите крещяха въпроси в негова посока, най-вече: "Какво печели Украйна от всичко това?", пише BBC.

Тръмп заяви пред репортери, че НАТО и Европа трябва да се „засилят“. За предложената от САЩ сделка за минералите той казва, че „всичко, за което говорят, е сигурност. Казах, нека първо да сключим сделка“. Наред с това той добави, че американският данъкоплатец също трябва да бъде защитен. на въпрос дали ще изпрати оръжие за Украйна, ако не бъде постигнат мир, Тръмп отговори: „Не очакваме с нетърпение да изпратим много оръжие, очакваме с нетърпение войната да приключи". И поясни: „Отговорът е да. Но се надяваме, че няма да се налага да изпращаме много, защото очаквам с нетърпение да го направим бързо.“ По думите му споразумението за минералите е "справедливо".

Малко по-рано британски журналист директно попита американския президент дали планира да се извини за това, че нарече Зеленски диктатор – особено предвид факта, че Тръмп постоянно хвали Путин, който всъщност е диктатор. Още: Зад кулисите, епизод 1: Зеленски постига каквото иска от Тръмп за природните богатства

Тръмп "не чу" въпроса и каза, че той и Зеленски ще се разберат напълно добре по време на преговорите.

The moment when a British reporter corners Trump



The journalist directly asked the US president if he plans to apologize for calling Zelenskyy a dictator—especially considering the fact that Trump constantly praises Putin, who is actually a dictator.



Trump "didn't hear" the… pic.twitter.com/YxGnqOLW8i