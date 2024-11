Считана за най-голяма финансова букмейкърска борса Polymarket вече изследва вероятността завръщащият се официално от януари, 2025 година в Белия дом Доналд Тръмп да спре войната в Украйна.

Засега Polymarket счита, че най-голяма е вероятността Тръмп да го стори в срок от 3 месеца. Той обеща да го направи за 1 ден: Z-пропаганда: Тръмп победи в Деня на освобождаването на Киев от нацистите. Не е случайно

This is what Donald Trump said one year ago. Let's see how he wants to solve the war.



"Before I even arrive in the Oval Office I will have the war between Russia and Ukraine settled. I will get the problem solved in rapid order, it will take me no longer than one day". pic.twitter.com/K3AKSYN9n6