Псуване, скубане, плюене: Извлачиха пияна жена от пътнически самолет (ВИДЕО)

Има лоши дни, а има и наистина лоши дни. За една жена, пътуваща с полет на авиокомпания Southwest Airlines на летище Ла Гуардия, лошият ден се превърна в публичен срив, който шокира пътниците, накара органите на реда да се намесят, а всичко вече се гледа от милиони потребители в интернет. Името ѝ е Лиана Пери, а случилото се на борда на самолета е един от онези моменти, които не можеш да не видиш и вероятно няма да забравиш.

Преди самолетът да излети, Пери е заснета на видео как крещи обиди, хваща косата на друга жена, плюе я и отказва да се успокои дори след многократни предупреждения. В един момент се налага тя да бъде физически обуздана и изведена от самолета. Свидетели твърдят, че тя е говорела нечленоразделно, била е превъзбудена и напълно неконтролируема.

Пери не просто избухва; тя изглежда напълно изгубена в момента, почти като че ли вече дори не знае къде се намира. В разпространения вече видеоклип тя крещи непристойно, засрамва друг пътник и отправя обидни забележки, докато настоява, че приятелят ѝ е чернокож, и почти се опитва да оправдае действията си по средата на катастрофата. "Вижте тази дебела жена", крещи тя в един момент. "Дори не можеш да видиш корема ѝ." След това добавя: "Приятелят ми е чернокож" в защитен и странен опит да отклони критиката. Цялата размяна на реплики е болезнена за гледане.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.



32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.



