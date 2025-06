Пак смях с Тръмп: Дава 2 седмици на Иран, също като на Путин (ВИДЕО)

"Имам послание лично от президента Тръмп за вас - предвид факта, че има значителен шанс за преговори с Иран, ще взема решение "за старт" (на военна операция) до две седмици ". Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит, визирайки какво точно ще направи президентът на САЩ относно войната в Иран. Цитатът е уникално забавен, защото въпросният срок - "две седмици", Тръмп го даде и за войната в Украйна и евентуални нови санкции срещу Русия, и то няколко пъти в продължение на няколко месеца - Още: "Ще ви съобщя след две седмици": Тръмп е "много разочарован" от Путин, но отново отказва да действа (ВИДЕО).

BREAKING: White House says that Trump will make a decision on Iran within the next two weeks.pic.twitter.com/yQxWzmbMcD — Clash Report (@clashreport) June 19, 2025

Според Левит, бъдеща сделка с Иран трябва да включва "отказ от обогатяване на уран". Тя повтори позицията на Тръмп, че не може да се позволи на Иран да има ядрено оръжие.

На същата пресконференция, със страшно опънато лице Левит каза и друго: "Факт е и американското правителство го поддържа, че Иран никога не е бил по-близо до това да се сдобие с ядрено оръжие":

Iran has never been closer to a nuclear weapon.pic.twitter.com/otGQl2z5MU — Clash Report (@clashreport) June 19, 2025

"Що се отнася до кореспонденцията между Съединените щати и иранците, мога да потвърдя, че кореспонденцията продължава", каза още Левит. Тя отказа да предостави подробности за този контакт и дали обсъжданията са преки или непреки.

Отделно, Левит прочувствено обяви, че привържениците на Тръмп трябва да му вярват, защото той имал "страхотни инстинкти" и че в първия си мандат постигал във външната политика на САЩ "мир чрез сила":

Trust in President Trump. President Trump has incredible instincts and President Trump kept America and the world safe in his first term as president.pic.twitter.com/TPQsCw6lxX — Clash Report (@clashreport) June 19, 2025

А на този фон, Израел публикува кадри от удара срещу изследователския ядрен реактор на Иран в Арак. МААЕ потвърди, че ударът е срещу реактор, който не работи - мощността за тежка вода в комплекса остава незасегната - Още: Израел удари единствената атомна централа в Иран. Кремъл заговори за Чернобил и заплаши САЩ (СНИМКИ)

Footage of IDF attacking Iran's Arak reactor. pic.twitter.com/4IGajpQfs2 — Clash Report (@clashreport) June 19, 2025

📸 Before and after: Iran’s heavy water reactor in Arak following the Israeli strike. pic.twitter.com/yV5zLsPp5D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2025