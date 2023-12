Кола се вряза в джип от кортежа на президента Джо Байдън (ВИДЕО+СНИМКИ)

ОЩЕ: Путин отговори на Байдън: Русия няма никакъв интерес да се бие срещу НАТО



Джипът на "Сикрет сървис", използван за блокирането кръстовище в района на щаба на Байдън, беше ударен от седан в момент, в който президентът се насочва към чакащата го бронирана кола, разказва очевидец на инцидента. След сблъсъка седанът се опита да продължи по затвореното кръстовище, но служители на "Сикрет сървис" го обградиха с извадени оръжия и наредиха шофьора да излезе от превозното средство с вдигне ръце.

A CAR JUST CRASHED INTO JOE BIDEN’S MOTORCADE PER REUTERS pic.twitter.com/SOtyABJFa5

Байдън бе качен в чакащия го брониран автомобил, където вече бе съпругата му. Инцидентът не е засегнал графика на американския президент. Засега на "Сикрет сървис" не са коментирали произшествието.

BREAKING: Photo of the driver that crashed into Joe Biden's motorcade outside of campaign headquarters in Delaware. pic.twitter.com/EEcdZuWuHA