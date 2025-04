Кърваво нападение: Кола се вряза в уличен фестивал във Ванкувър (ВИДЕО)

Полицията в канадския град Ванкувър съобщи за множество жертви и ранени, след като шофьор на автомобил се е врязъл в тълпа хора по време на уличен фестивал, предадоха световните агенции. "Редица хора са загинали, а много други са ранени, след като шофьор се блъсна в тълпа на уличен фестивал на Източно 41-во авеню и "Фрейзър" малко след 20 часа тази вечер (снощи - бел.ред). Шофьорът е в ареста. Ще предоставим повече информация с развитието на разследването", гласи лаконичното официално изявление на полицията във Ванкувър. Още: "Ислямска държава" пое отговорността за атентат в Афганистан

🚨 Viewer discretion is advised

Vancouver Police @VancouverPD: A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. #Canada #Vancouver pic.twitter.com/8k4jEO7Y8u