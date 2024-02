Лойд Остин: Ако Украйна падне, НАТО ще воюва с Русия (ВИДЕО)

"Ако Украйна падне, Путин няма да спре, той ще продължи да напада, да завладява суверенни територии на своите съседи. Така че балтийските страни са силно обезпокоени, знаейки, че те са на ред. Те знаят на какво е способен Путин. И откровено казано, ако Украйна падне, наистина смятам, че НАТО ще воюва с Русия", каза началникът на Пентагона.

🗣 If Ukraine falls I really believe that NATO will be in a fight with Russia — Lloyd Austin



🇷🇺 Russian MFA spokeswoman Maria Zakharova commented on Austin's statement:



Is this a direct threat to Russia or an attempt to come up with an excuse for Zelensky? Both are insane. But… pic.twitter.com/j1SDsWihwd