Лойд Остин обсъди Швеция с турския военен министър

Секретарят Остин и министър Гюлер похвалиха дългата история на военно сътрудничество между Съединените щати и Турция и аплодираха нашето продължаващо тясно сътрудничество. Те също така обсъдиха положителните разговори между Турция, Швеция и генералния секретар на НАТО Столтенберг, както и подкрепата на Министерството на отбраната за военната модернизация на Турция, става ясно от съобщение на сайта на Министерство на отбраната на САЩ. ОЩЕ: Историческа стъпка за НАТО: Първи реакции от ЕС, Великобритания и Франция за Швеция

Разговорът идва на фона на зелената светлина, която Турция на Швеция за НАТО. Развръзката по въпроса дойде след среща при закрити врата между турския президент, шведския премиер и генералния секретар на НАТО във Вилнюс. ОЩЕ: Обрат: Турция дава зелена светлина за приемане на Швеция в НАТО

Самият Остин също коментира телефонния си разговор със своя колега. Той я определи като добра. "Очаквам с нетърпение да го видя във Вилнюс и да продължим да задълбочаваме нашите стратегически отношения", написа Остин в Twitter.

I had a good discussion today with Turkish Minister of National Defense Yasar Guler on a range of important shared goals. I look forward to seeing him in Vilnius and continuing to deepen our strategic relationship.https://t.co/XysuasGh9j