Лойд Остин проведе важен разговор с Резников

Министърът Остин повтори непоколебимата подкрепа на САЩ за Украйна и обсъди приоритетите за помощ за сигурността, за да отговори на нуждите на Украйна на бойното поле.е Двамата лидери обещаха да поддържат тесен контакт, става ясно от съобщението.

"Днес говорих с моя добър приятел и украински колега Олексий Резников. Обсъдихме развитието на регионалната сигурност, динамиката на място в Украйна и приоритетите за подпомагане на сигурността. Ще стоим с Украйна 🇺🇦 толкова дълго, колкото е необходимо", написа Остин за срещата, става ясно от Twitter. ОЩЕ: Португалия предава на Украйна още бронетранспортьори и гаубици

Today, I spoke with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. We discussed regional security developments, dynamics on the ground in Ukraine, and security assistance priorities.



We will stand with Ukraine 🇺🇦 for as long as it takes.https://t.co/b3GLeGVbPG