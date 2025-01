Малък самолет се разби в Калифорния, има загинали (ВИДЕО)

Най-малко двама души загинаха в катастрофа на малък самолет в южната част на американския щат Калифорния, предаде БТА. На този етап са постъпили информации за 18 ранени, допълва агенцията, като се позовава на съобщение на полицията. Самолетът е пробил покрив на промишлена сграда, се пояснява в изявлението на местните власти. Инцидентът е станал в град Фулъртън, в Ориндж Каунти. Пожарникари и полицаи са пристигнали своевременно на мястото на катастрофата, информира говорителката на полицията на Фулъртън Кристи Уелс.

Single-engine plane crashes into California warehouse, killing two and injuring 19



A single-engine plane crashed into a commercial warehouse in California, igniting a fire. The pilot and his 16-year-old daughter, who were aboard the aircraft, were killed, according to ABC News.… pic.twitter.com/2zBpE1jkE6