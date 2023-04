Каналът се казва "Донбаска девойка" и зад него всъщност стои разведената американка Сара Билс, която беше разкрита от NAFO – общност за борба с руската пропаганда. Билс дори е променила името си, като е била офицер в американските ВМС, но вече се е уволнила. Тя твърди, че била в Донбас през 2014 година, а всъщност е водила дело в САЩ за развод по това време. Именно Билс изфабрикува нов документ за руските и украинските загуби във войната, а не разпространява оригиналния, изтекъл с всички секретни документи.

Колко струват думите на Карлсън, основани на данните от каналите на Билс – пълни глупости, дори по руската телевизия го признаха: ВИДЕО: "И по руската телевизия казаха" - убитите руски войници са няколко пъти повече от украинските

A major disinformation and Russian propaganda channel called "Donbass Devushka", which published a fake version of "secret Pentagon documents," is hosted by a former U.S. Navy officer who was recently discharged from military service.



