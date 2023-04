ВИДЕО: "И по руската телевизия казаха" - убитите руски войници са няколко пъти повече от украинските

Наумов говори за прословутите вече секретни документи, изтекли от американски източник и (уж) разкриващи секретни неща за войната в Украйна от украинска гледна точка. Дали обаче тези документи са истински или са фалшиви - това е друг въпрос: Какво стана ясно от изтеклите секретни документи за Украйна?

При първоначалната шумотевица с етикет "секретни документи" беше казано, че загиналите руски войници в Украйна са 16 000 - 17 500, а украинските - поне 71 500. "Това е фотошоп - видях оригиналните документи и там руските загуби са няколко пъти по-високи от украинските", заяви Наумов.

При тези думи събеседник в студиото подскочи от възмущение, но Наумов не се отказа - вижте:

When realisation kicks in, even on Russian propaganda shows.



"Russian losses are bigger than Ukrainian losses, and that seems to be true". pic.twitter.com/SyMljlU6os