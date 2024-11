Над 46 млрд. долара от оказаната досега американска военна помощ на Украйна от малко над 64 млрд. долара (официална справка към 21 октомври, 2024 година) всъщност се връщат в американската икономика. Това показва нова карта, изготвена от анализатора Колби Бадвар.

Реално картата показва, че почти няма американски щат, който да не печели милиарди от войната в Украйна – изключения са само северозападните щати като Северна и Южна Дакота, Уайоминг и т.н.

Начело по печалба е Арканзас, с 4,25 млрд. долара, после е Алабама – 3,31 млрд. долара и Пенсилвания – 2,83 млрд. долара. Това представляват сключени за производство на различни видове оръжие за Украйна договори – колко още, предстои да видим:

Analyst Colby Badhwar: $51.2bn of U.S. aid to Ukraine directed to U.S. military-industrial complex



On a map, Badhwar highlighted fund distribution: Arkansas received $4.25 billion, Alabama $3.31 billion, Pennsylvania $2.83 billion, Arizona $2.72 billion, Texas $2.04 billion,… pic.twitter.com/YUJzdWbdEj — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2024

На този фон, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че през 2025 година Русия ще произведе с 30% повече артилерийски снаряди от целия ЕС по данни на украинското разузнаване, ако нещата със западните санкции и по-точно контрола на спазване не се променят.

И въпреки това – ограничения в оръжието за Украйна от САЩ

Няма смисъл Украйна да ползва ракети ATACMS за удари без ограничения в руския тил и по цели на руска територия, защото руското военно командване изтегли извън обсег щурмовата си авиация. Това е един от повтаряните публично мотиви на администрацията на отиващия си американски президент Джо Байдън и досега да няма разрешение Украйна да ползва далекобойно американско оръжие без ограничения. Счита се, че ATACMS, които САЩ дадоха на Украйна, са по-стар вариант, с около 300 километра обсег.

В специализиран анализ украинската мониторингова група Frontelligence дава отговори колко вярно е това. Според данните на групата, действително руската щурмова авиация вече масово не е разположена в обхвата на ATACMS, макар да има едно засечено изключение – военновъздушната база Липецк, която е на 290 километра от границата на украинската Харковска област и Белгородска област. За да бъде обстреляна тази база обаче, трябва ракетите да се разположат на самата граница, а там сега е бойна зона, като руснаците има ти малък плацдарм, на около по-малко от 10-тина километра дълбочина в Харковска област и в ширина от около 30-тина километра (Вовчанск – Глубоко, от изток на запад). Но на летището в Курск е имало поне 14 военни и военнотранспортни хеликоптера и 8 изтребителя Су-25:

4/ Lipetsk Air Base is over 290 kilometers from the edges of Kharkiv Oblast. It hosts various Su jets, including Su-24, Su-30, Su-27, Su-34, and Su-35, all capable of deploying KAB bombs. However, it lies beyond ATACMS range unless Ukraine positions launchers at the border. pic.twitter.com/E4cBQJywwG — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 9, 2024

И не става въпрос само за авиация – Русия има и използва складове и точки за презареждане с гориво, както и жп гари в обсега на ATACMS – в Ростовска, Воронежка, Брянска, Курска и Белгородска област:

6/ Military warehouses, railroad stations, and ammo depots in Rostov, Voronezh, Bryansk, Kursk, and Belgorod oblasts fall within ATACMS range. Destruction of supply trains disrupts troop effectiveness, as seen in the attack on Toropets, which damaged or destroyed 20 railcars. pic.twitter.com/WDSoMc5CH4 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 9, 2024

Украинската мониторингова група изчислява – само с една ракета ATACMS може да бъдат унищожени до 10 вагона, превозващи амуниции или 13 400 артилерийски снаряда! Според нейна позиция, САЩ не се плашат от ядрена ескалация със забраната за ATACMS, а от друго – че Русия може да сподели ключови свои военни технологии например с Иран, което да усложни живота на САЩ в Близкия изток. Конкретно – ракети P-800. Същото се отнася и до отношенията на Москва и Пхенян – допълнително споделяне на военни технологии с Ким Чен Ун ще е голямо усложнение за американските интереси на Корейския полуостров.

