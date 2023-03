"Модерна" планира да увеличи цената на ваксината срещу COVID

„Досега правителството на САЩ закупуваше и разпространяваше ваксината. Сега „Модерна“ трябва да гарантира, че всеки, който иска ваксина, може да я получи на удобно за него място“, каза Бансел пред членовете на комисията по здравеопазване, образование и труд към Сената, озаглавено „Данъкоплатците платиха милиарди за това: така че защо „Модерна“ ще обмисли учетворяване на цената на ваксината срещу COVID?“. ОЩЕ: "Модерна" ще предложи две ваксини срещу подвариантите на Омикрон

Компанията заяви, че планира да увеличи цената на ваксината за потребителите до 130 долара за доза от сегашната цена от около 26 долара.

Бърни Сандърс не смята, че новото ценообразуване е необходимо. Сандърс отбеляза, че ваксината е разработена с помощта на правителствени учени от Националния здравен институт и милиарди долари от федералното правителство.

„Тази ваксина не би съществувала без партньорството и експертизата на Националния здравен институт и значителната инвестиция на данъкоплатците в тази страна. Като публично достояние, данъкоплатците в САЩ са похарчили 12 милиарда долара за научноизследователска разработка и доставка на ваксината“, коментира Сандърс, предава още NBC News.

