Морските пехотинци, които Тръмп прати в Лос Анджелис, още не са готови. Идва ли война с Иран? (ВИДЕО)

Морски пехотинци в Лос Анджелис все още няма, въпреки издадените заповеди от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Самият Тръмп поиска тяхна намеса, както и на Националната гвардия, а губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм се обърна към съда, защото според него заповедта е незаконна.

Северното командване на САЩ (NORTHCOM) обаче обяви, че 700-те морски пехотинци от 2-ри батальон, 7-ма морска пехота, 1-ва дивизия на морската пехота от Туентинайн Палмс, Калифорния, все още провеждат обучение в по-големия столичен район на Лос Анджелис. Говорител на NORTHCOM каза, че морските пехотинци "не са завършили обучението си в рамките на [постоянните правила за използване на сила] и несмъртоносни оръжия. Не се наемам с прогноза кога ще бъдат наети от Оперативна група 51" - Още: Тръмп иска да "освободи" Лос Анджелис, жителите казват "Не, благодаря"

According to U.S. Northern Command (NORTHCOM), the 700 Marines with the 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division from Twentynine Palms, California are still carrying out training in the Greater Los Angeles Metropolitan Area, with the Spokesman for NORTHCOM stating the… pic.twitter.com/ajwvRQddfo — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2025

Война с Иран?

На този фон, Тръмп е изправен пред нова криза - рязка ескалация на отношенията с Иран. Вече неофициално се говори (източник е Axios), че предвидения нов кръг от разговори за иранската ядрена програма в Оман на 14 юни няма да се състои. Попитан за информацията за евакуация на американски служители от Близкия изток и защо се прави, американският президент беше лаконичен: "Ще видите, ще видим какво ще стане. Не можем да позволим Иран да разполага с ядрено оръжие". The New York Times вече публикува материал, че в Иран е имало среща на висшето ръководство, за да се обсъди отговор на потенциална израелска атака срещу ирански ядрени обекти. А CBS съобщи, че Израел е напълно готов моментално да проведе военна операция. Има и данни, че Израел размества ПВО системи - Още: Американското посолство в Ирак се готви за евакуация

President Trump, while leaving the White House, was asked why the dependents of U.S. troops were being allowed to leave the Middle East.



He responded: “You’ll have to see, thank you.” pic.twitter.com/Dc6xku0pqT — Clash Report (@clashreport) June 11, 2025

Footage once again of the statement by President Trump: pic.twitter.com/nqzSIx83oa — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2025

Footage reported to show an Israeli “Iron Dome” Surface-to-Air Missile Battery on the move tonight near Silwad in the West Bank, with several Israeli sources reporting the increased movement of air-defense systems near strategic sites throughout Israel. pic.twitter.com/MaRBphGRgi — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2025